18:33 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Комиссия МОК решила, что результаты Легкова и Белова на Играх-2014, нужно аннулировать


По информации "СЭ", комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пришла к выводу, что результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на Олимпиаде в Сочи нужно аннулировать. В декабре 2016 года В декабре они и еще четверо россиян -  Евгений БеловАлексей ПетуховМаксим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова  - были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 

В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников.

Легков на Играх в Сочи взял золото на дистанции 50 км и серебро - в эстафете 4x10 км. Белов остался без медалей.

Кроме того, по информации "СЭ", Легков и Белов не смогут выступить на Играх в Пхенчхане.

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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