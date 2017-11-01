Комиссия МОК решила, что результаты Легкова и Белова на Играх-2014, нужно аннулировать

По информации "СЭ", комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пришла к выводу, что результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на Олимпиаде в Сочи нужно аннулировать. В декабре 2016 года В декабре они и еще четверо россиян - Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова - были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников.

Легков на Играх в Сочи взял золото на дистанции 50 км и серебро - в эстафете 4x10 км. Белов остался без медалей.

Кроме того, по информации "СЭ", Легков и Белов не смогут выступить на Играх в Пхенчхане.