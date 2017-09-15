Комиссия МОК рассмотрит дела шести отстраненных российских лыжников в приоритетном порядке

Руководитель комиссии МОК Денис Освальд заявил, что организация рассмотрит дела шести отстраненных российских лыжников в приоритетном порядке.

– У нас есть шесть российских лыжников, которые отстранены, – цитирует ТАСС Освальда. – Мы рассмотрим их дела в приоритетном порядке.

Напомним, что в декабре 2016 года FIS временно отстранила Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований из-за того, что их фамилии попали в доклад Ричарда Макларена. Россияне подали апелляцию в CAS, который оставил в силе решение FIS до 31 октября 2017 года. Если до этого времени не будут доказаны случаи нарушения антидопингового законодательства, спортсмены смогут принять участие в соревнованиях.