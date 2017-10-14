Комиссия МОК назначила слушание по делу Легкова и Белова на конец октября

Комиссия МОК под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая перепроверяла допинг-пробы с Олимпиады в Сочи, назначила слушания по делу российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на конец октября, информирует сайт адвоката Кристофа Вишеманна, представляющего интересы спортсменов.

Напомним, лыжники Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Легков, Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов на данный момент остаются временно отстраненными от соревнований. Они дисквалифицированы до 31 октября по решению CAS, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) не предъявит спортсменам обвинений в нарушении антидопинговых правил.

9 октября МОК сообщил, что повторно проанализировал 254 пробы мочи российских спортсменов, взятые во время Олимпиады в Сочи. Об их результатах пока не сообщается.