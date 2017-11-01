Комиссия МОК может принять решение по всем делам, аналогичное делу Легкова

По информации "СЭ", существует высокая вероятность того, что по всем делам российских спортсменов, которые рассматривает комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, будут приняты решения, аналогичные санкциям к лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову.

Ранее сообщалось, что спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Так же было предложено лишить Легкова золотой медали Игр-2014, которые прошли в Сочи. Спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде в 2018 году, которая пройдет в корейском Пхенчхане.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.