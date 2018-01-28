Колонья выиграл масс-старт в Зеефельде, Устюгов - 8-й

Швейцарец Дарио Колонья выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Зеефельде. Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, который занял восьмое место.
Лыжные гонки
Зеефельд (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт, 15 км (С)
1. Дар. Колонья (Швейцария) - 31.37,9
2. Харви (Канада) - отставание 1,4
3. Сундбю (Норвегия) - 2,9
4. Тонсет (Норвегия) - 5.9
5. Манифика (Франция) - 7,5
6. Крюгер (Норвегия) - 7,7
8. УСТЮГОВ (Россия) - 8,4
22. ТУРЫШЕВ (Россия) - 17,2
32. ВИЦЕНКО (Россия) - 31,3
37. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 48,0
47. КАЗАРИНОВ (Россия) - 1.21,6
62. ВЕЧКАНОВ (Россия) - 2.19,4
tulupp
Бней Иегуда Серёньку без шансов сделали.))..... Я б на его месте вообще бы никуда не поехал, а он находит мотивацию и эмоции выступать.
14:57
жек
А ЧМОка хрюкнул уже)
14:29
rusfed 2.0
Кстати, если Шипулин доедет дистанцию - будет героем
14:11
rusfed 2.0
Илья Черноусов тем временем выиграл Марчалонгу. Впервые в истории - россиянин. Вот что я не могу простить Вяльбе - то, что она из личной предвзятости отцепила Илью от Игр
14:10
shpasic
снова норвегов без золота оставили))
14:05
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
СУПЕР!!!! А те НЕЙТРАЛЬЩИКИ, которых по какому--то недоразумению ДОПУСТИЛИ в корею, КАКИЕ места заняли????
14:04
Бней Иегуда
Вся борьба за КМ впереди.) Претендентов трое: два Великих и молодой Гений.)
14:03
Бней Иегуда
Серёньку без шансов сделали.))
14:02