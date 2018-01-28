Колонья выиграл масс-старт в Зеефельде, Устюгов - 8-й

Швейцарец Дарио Колонья выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Зеефельде. Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, который занял восьмое место.

Лыжные гонки

Зеефельд (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт, 15 км (С)

1. Дар. Колонья (Швейцария) - 31.37,9

2. Харви (Канада) - отставание 1,4

3. Сундбю (Норвегия) - 2,9

4. Тонсет (Норвегия) - 5.9

5. Манифика (Франция) - 7,5

6. Крюгер (Норвегия) - 7,7

8. УСТЮГОВ (Россия) - 8,4

22. ТУРЫШЕВ (Россия) - 17,2

32. ВИЦЕНКО (Россия) - 31,3

37. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 48,0

47. КАЗАРИНОВ (Россия) - 1.21,6

62. ВЕЧКАНОВ (Россия) - 2.19,4