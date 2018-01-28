13:59 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Колонья выиграл масс-старт в Зеефельде, Устюгов - 8-й

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Швейцарец Дарио Колонья выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Зеефельде. Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, который занял восьмое место.

Лыжные гонки

Зеефельд (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт, 15 км (С)

1. Дар. Колонья (Швейцария) - 31.37,9 

2. Харви (Канада) - отставание 1,4

3. Сундбю (Норвегия) - 2,9

4. Тонсет (Норвегия) - 5.9

5. Манифика (Франция) - 7,5

6. Крюгер (Норвегия) - 7,7

8. УСТЮГОВ (Россия) - 8,4

22. ТУРЫШЕВ (Россия) - 17,2

32. ВИЦЕНКО (Россия) - 31,3

37. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 48,0

47. КАЗАРИНОВ (Россия) - 1.21,6

62. ВЕЧКАНОВ (Россия) - 2.19,4

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КОММЕНТАРИИ (8)
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tulupp

Бней Иегуда Серёньку без шансов сделали.))..... Я б на его месте вообще бы никуда не поехал, а он находит мотивацию и эмоции выступать.

14:57

жек

А ЧМОка хрюкнул уже)

14:29

rusfed 2.0

Кстати, если Шипулин доедет дистанцию - будет героем

14:11

rusfed 2.0

Илья Черноусов тем временем выиграл Марчалонгу. Впервые в истории - россиянин. Вот что я не могу простить Вяльбе - то, что она из личной предвзятости отцепила Илью от Игр

14:10

shpasic

снова норвегов без золота оставили))

14:05

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

СУПЕР!!!! А те НЕЙТРАЛЬЩИКИ, которых по какому--то недоразумению ДОПУСТИЛИ в корею, КАКИЕ места заняли????

14:04

Бней Иегуда

Вся борьба за КМ впереди.) Претендентов трое: два Великих и молодой Гений.)

14:03

Бней Иегуда

Серёньку без шансов сделали.))

14:02