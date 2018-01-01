Колонья выиграл гонку преследования на "Тур де Ски", Устюгов - второй, Большунов - третий

Швейцарец Дарио Колонья выиграл гонку преследования в рамках третьего этапа "Тур де Ски". Вторым стал действующий победитель многодневки россиянин Сергей Устюгов. Ранее он выиграл спринт, а в 15-километровой гонке занял десятое место.
Тройку лидеров в гонке замкнул еще один россиянин Александр Большунов. Он же идет третьим и в общем зачете.
Устюгов упустил лидерство в общем зачете, пропустив вперед Колонью, который после двух этапов отставал на 1,6 секунды. Следующая гонка "Тура" - спринт классическим стилем, который пройдет 3 января в немецком Оберстдорфе.
Ленцерхайде (Швейцария)
"Тур де ски"
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (С)
1. Дар. Колонья (Швейцария) - 34.56,6
2. УСТЮГОВ (Россия) - отставание 17,6
3. А. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 45,5
4. Харви (Канада) - 46,8
5. Полторанин (Казахстан) - 47,1
6. Сундбю (Норвегия) - 48,1...
8. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 49,9...
12. ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.21,9...
25. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.24,8...
29. СПИЦОВ (Россия) - 2.28,7
30. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 2.36,8...
34. ЯКИМУШКИН (Россия) - 3.53,5
35. ВИЦЕНКО (Россия) - 2.54,6...
64. РЕТИВЫХ (Россия) - 5.45,9
muzsolini
Короче вполсилы Серега этот тур заберет. Всё правильно.
21:14
Lennon
Каналья!
19:10
shpasic
вся тройка - красавцы!)) Харви - с деревяхой, Сундбю - с цветами!))
18:32
grechka2103
Что сейчас об этом говорить? Цыплят по осени считают, а медали считать будем после церемонии закрытия. Олимпиада всех рассудит. И никто не спорит, что Колонья велик, но у Устюгова своя история.
16:41
Serenky25
Звезда Давида. Иди теннис комментируй.
16:38
Vladi1313
Вот только на Олимпиаде Колонье золота не светит. А вот Устюгов пару золотых точно зацепит!
15:55
Бней Иегуда
4 Кубка мира, Карл!) Серёньке это никогда не светит!)) Разве что во сне.))
15:50
msdan
дария выиграла? ну бывает..
15:49
Sinaron
Чмока, красавчик на такой мягкой трассе - Сергей. В спринте разделает швейцарца под орех. Научись хоть немного разбираться в видах спорта.
15:45
Бней Иегуда
Дарио, красавчик!)) 3-я победа Швейцарии в родных стенах.)
15:40