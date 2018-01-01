15:35 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Колонья выиграл гонку преследования на "Тур де Ски", Устюгов - второй, Большунов - третий

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Швейцарец Дарио Колонья выиграл гонку преследования в рамках третьего этапа "Тур де Ски". Вторым стал действующий победитель многодневки россиянин Сергей Устюгов. Ранее он выиграл спринт, а в 15-километровой гонке занял десятое место. 

Тройку лидеров в гонке замкнул еще один россиянин Александр Большунов. Он же идет третьим и в общем зачете.

Устюгов упустил лидерство в общем зачете, пропустив вперед Колонью, который после двух этапов отставал на 1,6 секунды. Следующая гонка "Тура" - спринт классическим стилем, который пройдет 3 января в немецком Оберстдорфе.

Ленцерхайде (Швейцария)

"Тур де ски"

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Дар. Колонья (Швейцария) - 34.56,6

2. УСТЮГОВ (Россия) - отставание 17,6

3. А. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 45,5

4. Харви (Канада) - 46,8

5. Полторанин (Казахстан) - 47,1

6. Сундбю (Норвегия) - 48,1...

8. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 49,9...

12. ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.21,9...

25. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.24,8...

29. СПИЦОВ (Россия) - 2.28,7

30. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 2.36,8...

34. ЯКИМУШКИН (Россия) - 3.53,5

35. ВИЦЕНКО (Россия) - 2.54,6...

64. РЕТИВЫХ (Россия) - 5.45,9

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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muzsolini

Короче вполсилы Серега этот тур заберет. Всё правильно.

21:14

Lennon

Каналья!

19:10

shpasic

вся тройка - красавцы!)) Харви - с деревяхой, Сундбю - с цветами!))

18:32

grechka2103

Что сейчас об этом говорить? Цыплят по осени считают, а медали считать будем после церемонии закрытия. Олимпиада всех рассудит. И никто не спорит, что Колонья велик, но у Устюгова своя история.

16:41

Serenky25

Звезда Давида. Иди теннис комментируй.

16:38

Vladi1313

Вот только на Олимпиаде Колонье золота не светит. А вот Устюгов пару золотых точно зацепит!

15:55

Бней Иегуда

4 Кубка мира, Карл!) Серёньке это никогда не светит!)) Разве что во сне.))

15:50

msdan

дария выиграла? ну бывает..

15:49

Sinaron

Чмока, красавчик на такой мягкой трассе - Сергей. В спринте разделает швейцарца под орех. Научись хоть немного разбираться в видах спорта.

15:45

Бней Иегуда

Дарио, красавчик!)) 3-я победа Швейцарии в родных стенах.)

15:40