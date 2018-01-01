Колонья выиграл гонку преследования на "Тур де Ски", Устюгов - второй, Большунов - третий

Швейцарец Дарио Колонья выиграл гонку преследования в рамках третьего этапа "Тур де Ски". Вторым стал действующий победитель многодневки россиянин Сергей Устюгов. Ранее он выиграл спринт, а в 15-километровой гонке занял десятое место.

Тройку лидеров в гонке замкнул еще один россиянин Александр Большунов. Он же идет третьим и в общем зачете.

Устюгов упустил лидерство в общем зачете, пропустив вперед Колонью, который после двух этапов отставал на 1,6 секунды. Следующая гонка "Тура" - спринт классическим стилем, который пройдет 3 января в немецком Оберстдорфе.

Ленцерхайде (Швейцария)

"Тур де ски"

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Дар. Колонья (Швейцария) - 34.56,6

2. УСТЮГОВ (Россия) - отставание 17,6

3. А. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 45,5

4. Харви (Канада) - 46,8

5. Полторанин (Казахстан) - 47,1

6. Сундбю (Норвегия) - 48,1...

8. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 49,9...

12. ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.21,9...

25. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.24,8...

29. СПИЦОВ (Россия) - 2.28,7

30. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 2.36,8...

34. ЯКИМУШКИН (Россия) - 3.53,5

35. ВИЦЕНКО (Россия) - 2.54,6...

64. РЕТИВЫХ (Россия) - 5.45,9