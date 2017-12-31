Колонья выиграл 15 км на "Тур де Ски", Большунов - четвертый, Устюгов - 10-й

Швейцарец Дарио Колонья выиграл 15-километровую гонку на втором этапе "Тур де Ски". Победитель "Тур де Ски"-2016/17 россиянин Сергей Устюгов после вчерашнего выигрыша в спринте сегодня стал десятым, но сохранил лидерство в общем зачете. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов, занявший четвертое место. Алексей Червоткин показал пятый результат.
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
"Тур де ски"
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Дар. Колонья (Швейцария) - 35.29,5
2. Полторанин (Казахстан) - отставание 0,6
3. Сундбю (Норвегия) - 13,1
4. А. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 14,0
5. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 16,2
6. Холунн (Норвегия) - 21,2...
10. УСТЮГОВ (Россия) - 37,1...
13. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 48,6...
23. ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.08,0...
29. ЯКИМУШКИН (Россия) - 1.25,5...
37. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.38,6...
40. СПИЦОВ (Россия) - 1.47,1...
43. ВИЦЕНКО (Россия) - 1.49,9...
61. РЕТИВЫХ (Россия) - 2.45,0
Super Dario 🇨🇭 finally gets his win in Switzerland! Poltoranin 🇰🇿 2nd and Sundby 🇳🇴3rd. Ustiugov still leader of Tour. #tourdeski pic.twitter.com/Ipaxiv2twz– Cross Country (@FISCrossCountry) 31 декабря 2017 г.
milanmilan
Колонья на домашней трассе всех вздернул, а помните как он раньше говорил " у меня нет соперников, есть только жертвы"
17:31
rusfed 2.0
Большунов к Корее раскатится, по-моему. 20-летний организм не должен устать за один лишь Тур де Ски, а к Корее он и опыта тактической борьбы на дистанции накопит. Устюгов в этом сезоне не тот, что в прошлом: много времени потерял из-за травмы, но верю в то, что обретет форму
16:20
rusfed 2.0
Рад за Лёшу Полторанина. От Нортуга и след простыл, а Полторанин с Колоньей живее всех живых. Все-таки радостно за ветеранов, которые не сдаются под напором талантливого молодняка. А на пятнадцати километрах фиксировать десятые доли секунды отставания на финише - негуманно, по-моему. Большунов к Корее раскатится, по-моему. 20-летний организм н
16:18
streletc1783
Надеялся на Червоткина - так и вышло!Трое наших в десятке плюс Волженцев недалеко - у нас отличная сборная даже не смотря на отстраненных!Жаль Большунов недотерпел,не умеет пока грамотно раскладываться по этапу,но потенциал какой!Устюгов или в смазку не попал или подустал?До Олимпиады время есть -наберёт. Иуда повесься ровно в 12 - сделай одолжение!(и мобилу с собой возьми)
16:10
Сталин И В 1945
Серёга молодец главный старт впереди1 =бней игуда= хорош вонять-иди жену взбодри если она у тебя есть
15:55
shpasic
настоящий гроссмейстер вчера то ли второе место занял, то ли первое - так и не понял из заметки по блиТцу)
15:23
msdan
Бней Иегуда Браво, Дарио!) Вот он настоящий гроссмейстер лыжных гонок - 4-кратный обладатель Кубка мира!) 13:54 Что ответит главный троль сайта на прошлогоднею победу Устюгова и лидерство в общем зачете)
14:47
Ностро
Тупорылая Иегуда, ты думаешь зарубежные издания радуются победам российских спортсменов? Что тебя полпитывает на эту чушь? Твою бы энергию на путнее дело бы.
14:43
Бней Иегуда
Кстати, когда иностранец выигрывает - сухой заголовок где-то скромно в ленте новостей...) Колонья выиграл 15 км...)) Как вдруг какое днище из расеюшки выиграло, так столько пафоса, тема выносит в заглавную, сыпятся эпитеты типа Устюгов гроссмейстер, Хабибка деклассировал мешка, и всё в этом роде...))
14:33
Бней Иегуда
Теперь пошли классические 3 коммента на ветке...)) Поцреотов лыжи интересуют только, когда Серёнька выигрывает.))
14:30
diskmen
Бней Иегуда Лучшие не участвуют.) Ни Клебо, ни Бьорген.) И правильно делают!)).Это твои слова.Теперь пошли поздравления.
14:14
объективный Артём =)
Поздравления Дарио...НО! В следующей гонке Серёга покажет кто здесь папа=)
14:07
Бней Иегуда
Браво, Дарио!) Вот он настоящий гроссмейстер лыжных гонок - 4-кратный обладатель Кубка мира!)
13:54