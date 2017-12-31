Колонья выиграл 15 км на "Тур де Ски", Большунов - четвертый, Устюгов - 10-й

Швейцарец Дарио Колонья выиграл 15-километровую гонку на втором этапе "Тур де Ски". Победитель "Тур де Ски"-2016/17 россиянин Сергей Устюгов после вчерашнего выигрыша в спринте сегодня стал десятым, но сохранил лидерство в общем зачете. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов, занявший четвертое место. Алексей Червоткин показал пятый результат.

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

"Тур де ски"

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Дар. Колонья (Швейцария) - 35.29,5

2. Полторанин (Казахстан) - отставание 0,6

3. Сундбю (Норвегия) - 13,1

4. А. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 14,0

5. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 16,2

6. Холунн (Норвегия) - 21,2...

10. УСТЮГОВ (Россия) - 37,1...

13. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 48,6...

23. ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.08,0...

29. ЯКИМУШКИН (Россия) - 1.25,5...

37. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.38,6...

40. СПИЦОВ (Россия) - 1.47,1...

43. ВИЦЕНКО (Россия) - 1.49,9...

61. РЕТИВЫХ (Россия) - 2.45,0