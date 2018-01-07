Колонья - четырехкратный чемпион "Тур де Ски", Большунов - шестой

Швейцарец Дарио Колонья стал победителем "Тур де Ски"-2017/18. Для 31-летнего лыжника это четвертая победа в престижном соревновании. Ранее он побеждал на "Тур де Ски" в сезонах-2008/09, 2010/11 и 2011/12. По этому показателю Колонья повторил рекорд польской лыжницы Юстины Ковальчик, также выигрывавшей турнир четыре раза - 2010 по 2013 год.

Вторым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третьим - Алекс Харви из Канады. Россиянин Александр Большунов за 900 м до финиша отставал от второго места на две секунды, но не смог выдержать темп и стал лишь шестым.

Напомним, что прошлогодний победитель "Тур де Ски" Сергей Устюгов перед заключительной гонкой шел третьим, но сегодня не смог выйти на дистанцию из-за травмы спины.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

"Тур де ски"

Мужчины

Финал, 9 км (С)

1. Дар. Колонья (Швейцария) - 28.52,1

2. Сундбю (Норвегия) - отставание 1.26,5

3. Харви (Канада) - 1.30,6

4. Полторанин (Казахстан) - 1.41,7

5. Холунн (Норвегия) - 2.17,8

6. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 3.09,7...

9. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 3.33,5

10. ЛАРЬКОВ (Россия) - 3.37,8

13. СПИЦОВ (Россия) - 5.13,1

18. ВИЦЕНКО (Россия) - 5.51,2

19. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 5.58,3

21. ЯКИМУШКИН (Россия) - 7.01,0

26. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 8.10,8

41. РЕТИВЫХ (Россия) - 12.50,1