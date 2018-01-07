Колонья - четырехкратный чемпион "Тур де Ски", Большунов - шестой

Швейцарец Дарио Колонья стал победителем "Тур де Ски"-2017/18. Для 31-летнего лыжника это четвертая победа в престижном соревновании. Ранее он побеждал на "Тур де Ски" в сезонах-2008/09, 2010/11 и 2011/12. По этому показателю Колонья повторил рекорд польской лыжницы Юстины Ковальчик, также выигрывавшей турнир четыре раза - 2010 по 2013 год.
Вторым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третьим - Алекс Харви из Канады. Россиянин Александр Большунов за 900 м до финиша отставал от второго места на две секунды, но не смог выдержать темп и стал лишь шестым.
Напомним, что прошлогодний победитель "Тур де Ски" Сергей Устюгов перед заключительной гонкой шел третьим, но сегодня не смог выйти на дистанцию из-за травмы спины.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
"Тур де ски"
Мужчины
Финал, 9 км (С)
1. Дар. Колонья (Швейцария) - 28.52,1
2. Сундбю (Норвегия) - отставание 1.26,5
3. Харви (Канада) - 1.30,6
4. Полторанин (Казахстан) - 1.41,7
5. Холунн (Норвегия) - 2.17,8
6. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 3.09,7...
9. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 3.33,5
10. ЛАРЬКОВ (Россия) - 3.37,8
13. СПИЦОВ (Россия) - 5.13,1
18. ВИЦЕНКО (Россия) - 5.51,2
19. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 5.58,3
21. ЯКИМУШКИН (Россия) - 7.01,0
26. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 8.10,8
41. РЕТИВЫХ (Россия) - 12.50,1
Григорич
Действительно безобразие. что слили в одно время лыжи и биатлон.
01:48
shpasic
Сундбю опять мимо, бгг))
19:02 7 января
rusfed 2.0
Вообще такой многодневный Тур - гонка для зрелых мужиков, опытных и универсальных. Сунбю - классический тому пример. А между тем в top 30 самые молодые - четверо россиян: Большунов, Спицов, Червоткин и Якимушкин. Для Большунова это первый заметный сезон в мировой элите, для Червоткина - второй. Поэтому Тур для них однозначно следует признать удачным: они теперь, во-первых, намного лучше знают возможности своего организма, а во-вторых, потерлись плечом к плечу с монстрами типа Сунбю, и те уже не должны их испугать в контактной борьбе на финише на Играх в Корее
18:54 7 января
shu
Вы лучше гляньте на результаты чисто по горе: 1. Сундбю 28:36.4 2. Манифика 28:49.2 3. СПИЦОВ ДЕНИС 28:50.7 4. Колонья 28:52.1
18:36 7 января
zverg
Вот интересно, почему наши лыжники регулярно и массово финишируют в первом десятке, несмотря на отстранение Легкова, Вылегжанина, Белова, Бессмертных, а биатлонисты, из которых не отстранили НИ-КО-ГО, ошиваются в третьем-шестом?
18:25 7 января
BeeBop
Гаттузо, хоть здесь мы с тобой за одно, хотя есть ещё хоккей: ты не любишь ЦСКА, а я против СКА болею только в армейском дерби! В СССР я родился, а тогда "младшие армейцы" для меня были очень дороги!
18:05 7 января
BeeBop
NOVZODUM NAMREBUG...читай ниже, дорогой...рад буду видеть!!!
17:55 7 января
BeeBop
Бней Иегуда...в попе очень свербит, жаль мне тебя, на эстафету валидол готовь в большом количестве! Кстати, а ты такой смелый на язык только в соцсетях или со мной воочию встретиться можешь? Я тебе готов показать чего ты стоишь...Ответь, Иуда!
17:53 7 января
streletc1783
Большунов молодец -для дебюта 6 место отлично!И остальные рядом.Правильно что Устюгов снялся,надо было ещё раньше.Даже второй состав сборной конкурентноспособен.Отлично размялись перед Олимпиадой!
17:42 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
Большуна---УДЕЛАЛИ... Понторез, типа биатлонного ЩЩиппы и конькобежного Кулиджа...
17:22 7 января
Бней Иегуда
Колонья красавчик!) Есть шанс и за 5-й Кубок Мира побороться.)
17:22 7 января
rusfed 2.0
Молодежь наша закалилась. В Корее всех порвут )
17:16 7 января
rusfed 2.0
Не могли биатлон и лыжи во времени проведения развести, что ль? Двоечники
17:15 7 января
diskmen
CanagliaVova Теннис надоел, поэтому решил во всех играх поздравлять своих любимцев.
17:13 7 января
Бней Иегуда
Ну шо, Сашуля Большунов, разделался с Колоньей, как и обещал?)) Дополз до вершины, бгг?))
17:11 7 января
CanagliaVova
Традиционный римминг для победителя от Чмоки сейчас будет
17:05 7 января