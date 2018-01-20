Клебо выиграл спринт в Планице, Ретивых - шестой

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Планице. Он занимает первое место в общем зачете сезона. Шестым сегодня стал россиянин Глеб Ретивых.

Иван Кириллов выбыл в четвертьфинале. Александр Панжинский и Антон Гафаров - в полуфинале.

Планица (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Клебо (Норвегия) - 3.27,35

2. Иверсен (Норвегия) - отставание 0,62

3. Петерсон (Швеция) - 8,14

4. Свенссон (Швеция) - 11,80

5. Брансдаль (Норвегия) - 19,77

6. РЕТИВЫХ (Россия) - 27,08