Клебо выиграл спринт в Планице, Ретивых - шестой

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Планице. Он занимает первое место в общем зачете сезона. Шестым сегодня стал россиянин Глеб Ретивых.
Иван Кириллов выбыл в четвертьфинале. Александр Панжинский и Антон Гафаров - в полуфинале.
Планица (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Клебо (Норвегия) - 3.27,35
2. Иверсен (Норвегия) - отставание 0,62
3. Петерсон (Швеция) - 8,14
4. Свенссон (Швеция) - 11,80
5. Брансдаль (Норвегия) - 19,77
6. РЕТИВЫХ (Россия) - 27,08