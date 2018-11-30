Клебо нагрубил Халварссону после финиша спринта из-за того, что швед наехал ему на палку

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо нагрубил шведу Калле Халварссону, который во время спринта на этапе в Лиллехаммере наступил сопернику на палку. Норвежец в итоге занял последнее место в заезде, уступив лидеру более 30 секунд.

- Это, конечно, было совсем не нужно. Мне не хотелось с ним говорить, - приводит NRK слова Клебо. - Я сказал, что необязательно идти таким путем.

- В принципе, такое случается. Пусть он думает, что хочет, - говорит Халварссон. - Я понимаю, что он злится, но это детское поведение. Да, я наехал ему на палку, но это было не специально.