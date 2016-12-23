Кирилл Набутов: "Отказываясь от проведения соревнований, мы подписываемся под обвинением?"

Известный спортивный комментатор Кирилл Набутов – о решении России отказаться от проведения этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, которые должны были пройти в Тюмени в 2017 году. Сегодня FIS объявила об отстранении от международных соревнований шести спортсменов сборной России, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже ФЛГР выпустила релиз, в котором говорится, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок, упомянутых во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Любая международная деятельность связана с политикой. И спорт – не исключение. Огромное количество людей задействовано в нем.

Можем ли мы лишиться олимпийских медалей Сочи–2014? Я, конечно, не владею всей полнотой информации, но судя по той ситуации, которая складывается, исключать ничего нельзя. Людям на Западе разрешено иметь разные точки зрения. Есть те, кто считает, что за нарушения, указанные в докладе Макларена, страна заслуживает более жестких санкций, а есть те, кто считает, что это ведет к отсутствию доверия в мировом спорте. И к разрушениям в олимпийском движении, поэтому подобные акции избыточны.

Мне жаль людей, которые хотели увидеть соревнования вживую, но пали жертвой происходящих событий. Но кто конкретно виноват в том, что болельщикам не удастся посмотреть биатлон, лыжные гонки? Вопрос философский и двусторонний. Кто виноват в том, что вскрывались и подделывались допинг-пробы?

Мне непонятно решение отказаться от проведения этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам. Выходит, что, отказываясь от проведения соревнований, мы фактически подписываемся под обвинениями? (Любовь КОНЯЕВА)