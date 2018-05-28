Каминский назначен главным тренером сборной Казахстана

Юрий Каминский, который долгие годы возглавлял спринтерскую группу сборной России и является личным тренером олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Никиты Крюкова, будет работать в Казахстане.

- Да, это действительно так, - подтвердила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. – Как вы знаете, спринтерской группы у нас больше нет. Юрий Михайлович нашел себе новое место работы. Насколько я знаю, он будет в Казахстане главным тренером. Пускай тренирует, почему нет? (Владимир ИВАНОВ)