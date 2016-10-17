Изабель Кнауте: " Впереди Олимпийские игры, поэтому сейчас не время расслабляться"

Бывший физиотерапевт сборной России по лыжным гонкам Изабель Кнауте в интервью "СЭ" выразила мнение, что сами спортсмены должны объяснить конфликт с тренерами. Напомним, что немка в прошлом месяце покинула российскую команду спустя шесть лет работы.

– На самом деле, я считаю, тут должны все объяснить сами ребята. От нас ушли трое спортсменов – Устюгов, Белов и Волженцев, - отметила Кнауте. - Я слышала разные причины и думаю, что на самом деле у каждого тут есть своя позиция. Лично я считаю, что каждый человек волен сам выбирать себе дорогу. И если ребята считают, что им с нами не по пути, лучше уйти, чем потом быть недовольными. Мы не считаем правильным кого-то держать насильно.

– Странно, что вы работаете с этими тремя спортсменами уже третий год, а претензии возникли только сейчас. Вы с Рето что-то изменили в подготовке или в своих требованиях?

– Мы ничего не меняли, три года назад мы с Рето думали точно так же, как сейчас. Просто сейчас впереди ответственный сезон – чемпионат мира в Лахти, год до Олимпийских игр. Естественно, это не время расслабляться, и тренировочные объемы как минимум не уменьшились, а где-то выросли. Потому что если ты сейчас тренируешься так же, как два года назад, это значит, что ты стоишь на месте.