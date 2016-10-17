Изабель Кнауте: "Согласилась работать в группе Крамера, но некоторые спортсмены выступили против"

Бывший физиотерапевт сборной России по лыжным гонкам Изабель Кнауте в интервью "СЭ" рассказала, что могла продолжить работу с группой Маркуса Крамера, но некоторые спортсмены выступили против этого. Напомним, что немка в прошлом месяце покинула российскую команду спустя шесть лет работы.

– Мало в жизни встречала людей, которые говорят больше меня! - отметила Кнауте. - Смех смехом, но мне это нелегко давалось – целый день с утра до вечера говорить на неродном языке. Рето, наоборот, мало говорит, зато много думает. Мы во всем дополняем друг друга, давно убедилась, что его "плюс" – это мой "минус" и наоборот. Сейчас я несколько разочарована, но это не касается ребят. Возможно, мне хотелось бы, чтобы спустя целых шесть лет или пять, как в случае с Рето, нам больше верили бы в федерации... Дело в том, что я немка, и я люблю статистику. Цифры не врут. За пять лыжных сезонов русские мужчины в индивидуальных дисциплинах 95 раз занимали места в первой "тройке" на этапах Кубка или чемпионатах мира. Из этих 95 40 раз поднимались на пьедестал ребята из нашей группы – это 42 процента. Разве это мало? Только Устюгов в прошлом году был в "тройке" 12 раз.

– Насколько я знаю, лично вам предлагали остаться в сборной России в качестве физиотерапевта. Почему вы отказались?

– После ухода трех спортсменов в нашей группе оставались Гафаров и Вокуев. Они работали с нами всего четыре месяца и добились хорошего прогресса. Нам было жаль расставаться с ребятами, но Елена Валерьевна (Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. – Прим. "СЭ") сказала, что денег на группу из всего двух человек нет. Нам с Рето предложили присоединиться к большой группе Маркуса Крамера, готовить там своих двух спортсменов, плюс, возможно, помогать с девушками. Мы согласились, потому что такой вариант устроил бы всех. Но потом некоторые спортсмены из группы Крамера, я не буду называть их, выступили против нашего присутствия там.