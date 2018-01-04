Иверсен выиграл масс-старт на "Тур де Ски", Устюгов - 28-й

Норвежец Эмиль Иверсен стал победителем масс-старта на "Тур де Ски". Второе место занял его соотечественник Синнре Скар. Тройку замкнул итальянец Франческо Де Фабиани.

Лучшим из россиян стал Алексей Виценко, который финишировал 27-м. Лучший спортсмен России-2017 по опросу "СЭ" Сергей Устюгов показал 28-й результат.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

"Тур де Ски"

Мужчины

Масс-старт, 15 км (С)

1. Иверсен (Норвегия) - 29.49,8

2. Скар (Норвегия) - отставание 0,4

3. Де Фабиани (Италия) - 0,9

4. Колонья (Швейцария) - 3,7

5. Харви (Канада) - 4,0

Масгрэйв (Великобритания) - 4,0

Крог (Норвегия) - 4,0...

27. ВИЦЕНКО (Россия) - 10,6

28. УСТЮГОВ (Россия) - 11,1...

33. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 12,5...

36. ЯКИМУШКИН (Россия) - 14,0...

40. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 15,9...

42. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 17,1...

48. РЕТИВЫХ (Россия) - 22,4...

61. ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.04,4

62. СПИЦОВ (Россия) - 1.04,5

65. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 2.10,1

Общий зачет

1. Колонья (Швейцария) – 1:42.13,1

2. УСТЮГОВ - отставание 53,0

3. Сундбю (Норвегия) – 1.07,6...

5. БОЛЬШУНОВ - 1.26,7...

8. ЧЕРВОТКИН – 1.44,3...

17. ЛАРЬКОВ - 3.01,6...

21. МЕЛЬНИЧЕНКО - 3.15,6...

26. ВИЦЕНКО - 3.43,5

27. ЯКИМУШКИН - 3.45,8...

32. СПИЦОВ - 4.11,5...

45. ВОЛЖЕНЦЕВ - 5.25,2...

57. РЕТИВЫХ - 6.46,6