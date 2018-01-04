Иверсен выиграл масс-старт на "Тур де Ски", Устюгов - 28-й

Норвежец Эмиль Иверсен стал победителем масс-старта на "Тур де Ски". Второе место занял его соотечественник Синнре Скар. Тройку замкнул итальянец Франческо Де Фабиани.
Лучшим из россиян стал Алексей Виценко, который финишировал 27-м. Лучший спортсмен России-2017 по опросу "СЭ" Сергей Устюгов показал 28-й результат.
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
"Тур де Ски"
Мужчины
Масс-старт, 15 км (С)
1. Иверсен (Норвегия) - 29.49,8
2. Скар (Норвегия) - отставание 0,4
3. Де Фабиани (Италия) - 0,9
4. Колонья (Швейцария) - 3,7
5. Харви (Канада) - 4,0
Масгрэйв (Великобритания) - 4,0
Крог (Норвегия) - 4,0...
27. ВИЦЕНКО (Россия) - 10,6
28. УСТЮГОВ (Россия) - 11,1...
33. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 12,5...
36. ЯКИМУШКИН (Россия) - 14,0...
40. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 15,9...
42. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 17,1...
48. РЕТИВЫХ (Россия) - 22,4...
61. ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.04,4
62. СПИЦОВ (Россия) - 1.04,5
65. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 2.10,1
Общий зачет
1. Колонья (Швейцария) – 1:42.13,1
2. УСТЮГОВ - отставание 53,0
3. Сундбю (Норвегия) – 1.07,6...
5. БОЛЬШУНОВ - 1.26,7...
8. ЧЕРВОТКИН – 1.44,3...
17. ЛАРЬКОВ - 3.01,6...
21. МЕЛЬНИЧЕНКО - 3.15,6...
26. ВИЦЕНКО - 3.43,5
27. ЯКИМУШКИН - 3.45,8...
32. СПИЦОВ - 4.11,5...
45. ВОЛЖЕНЦЕВ - 5.25,2...
57. РЕТИВЫХ - 6.46,6
rusfed 2.0
Кого в олимпийский сезон интересует этот тур под дождем? )
16:05 4 января
rusfed 2.0
Чмока устал метаться, кому вылизывать ) Каждую гонку приходится новому )
16:04 4 января
maxcds
Серега отдал ненужную гонку допингерам)) Очевидно что Устюгов имеет огромнейшее преимущество над неумехами)) Даже пришлось специально косячить (зацепился лыжами на последнем подъеме) лишь бы нытики не сдались до олимпиады)) Каналья пусть уйдет на пенсию достойно - Серега снисходителен.
16:01 4 января
zvovs
"НЕТ оскорблениям В СЭ!"-14:07----В Казахстане запретили анонимные комментарии, жду когда в России хватит у власти духа сделать также. ---------------------------------------------- Кошмар, какой маразм, хочет опустится до Казахстана, а не подняться до ЕС, поэтому так и живём....
15:17 4 января
dim777.
Бней Иегуда .... Пустозвон.) ________________ Ахаха. Ты серьёзно? Тебе ли об этом говорить-то, а Чмока? Тебя, после наших побед в спорте долгоне видать нигде на ветках С-Э, хотя перед стартами всегда появлялся и всякую херню писал.
14:50 4 января
Алексей Д.
Ипенья, вот ты дубина одноклеточная)) Нормальные и взрослые контактные гонки были год назад на главном старте. Скиатлон, спринты, марафон. Чет не видно было там крепкостоящих на лыжах инвалидов. Хотя нет, как же, забыл! В скиатлоне и командном спринте весь мир вдоволь поржал над крепкостоящими. Крепче всех само собой ржал пацан без мельдония. Забрал весь драг металл и ржал в уголке. Бгг. Кстати, через месяц опять будут взрослые гонки. Сильно не расстраивайся, когда результаты узнаешь
14:28 4 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Устюгов проиграл махровым допингерам 11 сек и меньше. Так что его реакцию понять можно. Интересно ,а на ОИ всем кто не из России разрешать принимать пригоршню таблеток? Похоже на то. ТИ уже офрмлены, стероиды в больших коробках ждут. Мда.
14:21 4 января
Союз Аполлонович
Ничего страшного, Серега и Ко свое на Олимпиаде возьмут
14:20 4 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Классно небритая образина поистерила после финиша!!! Жаль, что репу свою не расколола об щиты рекламные....
14:17 4 января
Бней Иегуда
Ну шо, Серёнька?)) Разобрался с Колоньей в Оберсдорфе?)) Пустозвон.)
14:14 4 января
НЕТ оскорблениям В СЭ!
В Казахстане запретили анонимные комментарии, жду когда в России хватит у власти духа сделать также. И тогда я посмотрю как иуды запоют, и журналюги перестанут в комментах (под видом читателей) разжигать ненависть к спортсменам и всему русскому
14:07 4 января
Новоуепинни
Норги из-за астмы крепко на лыжах стоят, а наши без мельдония все падают, бгг
14:02 4 января
Новоуепинни
Непонятно, что в сборной уже лет 5 делают такие челы как Волженцев? Как биатлонистка Шумилова борщи что-ли хорошо варит? А в перерывах между готовками выходит побегать на 50-60 места?
14:01 4 января
maxcds
Не обращайте внимания на пед_взятого и пед_сказуемого иуду. Он же нулина в спорте))))
13:59 4 января
Новоуепинни
Ахахах, как только нормальная контактная гонка и все по-взрослому - все посыпались ))
13:59 4 января
НЕТ оскорблениям В СЭ!
Тролль, ты хоть гонку видел? Желчью не захлебнись
13:55 4 января
zyzx
Бней Иегуда Д.Б. это многодневка,победитель швейцарец.
13:54 4 января
Бней Иегуда
Ахаха, гроссмейстер Серёнька.)) Норгов с очередными победами в Кубке Мира!)
13:53 4 января