14:36 29 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Иверсен выиграл масс-старт классическим стилем, Бессмертных стал восьмым

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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен выиграл мужской масс-старт на 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Вторым к финишу пришел его соотечественник Мартин Сундбю. Тройку замкнул Кэйл Хальфварссон. Лучший из россиян, Александр Бессметрных, стал восьмым. Сергей Устюгов пришел к финишу 12-м.

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт классическим стилем, 30 км (С)

1. Э. Иверсен (Норвегия) – 1:15.46,7

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 3,7

3. Хальфварссон (Швеция) – 5,6

4. Рете (Норвегия) – 5,7

5. Дюрхеуг (Норвегия) – 8,2

6. Нисканен (Финляндия) – 9,8…

8. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) – 10,9…

11. ЛАРЬКОВ (Россия) – 15,7

12. УСТЮГОВ (Россия) – 39,4

13. ЯПАРОВ (Россия) – 59,2…

21. ТУРЫШЕВ (Россия) – 1.49,3…

22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 2.30,2.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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streletc1783

Устюгов был заметно уставший,надо ему дать отдохнуть.Думаю тренер всё видит.По мне так он уже всё в этом году сделал,а ч.м - это бонус.Должен сконцетрироваться на 1-2 дистанциях.

00:44

rusfed 2.0

Цыплят по осени считают

20:46 29 января

Новоуепинни

Волженцева-то зачем возят? Совсем рухлядь уже несколько лет, а все в сборной чалится

18:13 29 января

Новоуепинни

Устюгову надо было на Универсиаду ехать )) Тут серьезные пацаны после отдыха на Тур де Ски за дело взялись ))

18:10 29 января

Айртон

Ахаха, а хде глоры Устюгова с Тура де Ски?)) 0 комментов!)) Тоже к чемпионату готовятся?))

16:00 29 января

Айртон

Серёнька к ЧМ готовится.)) В отличие от Иверсена и Сундбю.))

14:41 29 января

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