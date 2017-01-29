Иверсен выиграл масс-старт классическим стилем, Бессмертных стал восьмым

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен выиграл мужской масс-старт на 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Вторым к финишу пришел его соотечественник Мартин Сундбю. Тройку замкнул Кэйл Хальфварссон. Лучший из россиян, Александр Бессметрных, стал восьмым. Сергей Устюгов пришел к финишу 12-м.

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт классическим стилем, 30 км (С)

1. Э. Иверсен (Норвегия) – 1:15.46,7

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 3,7

3. Хальфварссон (Швеция) – 5,6

4. Рете (Норвегия) – 5,7

5. Дюрхеуг (Норвегия) – 8,2

6. Нисканен (Финляндия) – 9,8…

8. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) – 10,9…

11. ЛАРЬКОВ (Россия) – 15,7

12. УСТЮГОВ (Россия) – 39,4

13. ЯПАРОВ (Россия) – 59,2…

21. ТУРЫШЕВ (Россия) – 1.49,3…

22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 2.30,2.