Иверсен выиграл масс-старт классическим стилем, Бессмертных стал восьмым

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен выиграл мужской масс-старт на 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Вторым к финишу пришел его соотечественник Мартин Сундбю. Тройку замкнул Кэйл Хальфварссон. Лучший из россиян, Александр Бессметрных, стал восьмым. Сергей Устюгов пришел к финишу 12-м.
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт классическим стилем, 30 км (С)
1. Э. Иверсен (Норвегия) – 1:15.46,7
2. Сундбю (Норвегия) – отставание 3,7
3. Хальфварссон (Швеция) – 5,6
4. Рете (Норвегия) – 5,7
5. Дюрхеуг (Норвегия) – 8,2
6. Нисканен (Финляндия) – 9,8…
8. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) – 10,9…
11. ЛАРЬКОВ (Россия) – 15,7
12. УСТЮГОВ (Россия) – 39,4
13. ЯПАРОВ (Россия) – 59,2…
21. ТУРЫШЕВ (Россия) – 1.49,3…
22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 2.30,2.
streletc1783
Устюгов был заметно уставший,надо ему дать отдохнуть.Думаю тренер всё видит.По мне так он уже всё в этом году сделал,а ч.м - это бонус.Должен сконцетрироваться на 1-2 дистанциях.
00:44
rusfed 2.0
Цыплят по осени считают
20:46 29 января
Новоуепинни
Волженцева-то зачем возят? Совсем рухлядь уже несколько лет, а все в сборной чалится
18:13 29 января
Новоуепинни
Устюгову надо было на Универсиаду ехать )) Тут серьезные пацаны после отдыха на Тур де Ски за дело взялись ))
18:10 29 января
Айртон
Ахаха, а хде глоры Устюгова с Тура де Ски?)) 0 комментов!)) Тоже к чемпионату готовятся?))
16:00 29 января
Айртон
Серёнька к ЧМ готовится.)) В отличие от Иверсена и Сундбю.))
14:41 29 января