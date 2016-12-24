Иванова - одна из шести россиян, отстраненных от соревнований по подозрению в допинге

Российская лыжница Юлия Иванова временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Вчера Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за подобных подозрений объявила об отстранении от участия в соревнованиях шестерых российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

– Документы (об отстранении) пришли, – приводит ТАСС слова Ивановой. – Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства. Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролера. Я не производила манипуляций с бутылками допинг-теста, не царапала их и не повреждала, не сыпала в мочу каких-либо веществ. Но, думаю, все наладится, нас не дисквалифицировали, а отстранили.

9 декабря независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада, в котором утверждается, что более 100 российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.

МОК объявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 года, а также с летних Игр-2012 в Лондоне. Многие соревнования на фоне заявлений иностранцев о возможных бойкотах были перенесены из России: чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, финалы Кубка мира по конькобежному спорту и лыжным гонкам.