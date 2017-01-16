Иванова и Шаповалова отправили свои объяснения FIS по делу об отстранении

Российская лыжница Юлия Иванова заявила, что вместе с Евгенией Шаповаловой отправили в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) объяснения по их отстранению от соревнований. Спортсменки были отстранены от всех турниров после второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

– Мы все отправили, ждем решения, – цитирует ТАСС Иванову.

Помимо Ивановой и Шаповаловой FIS отстранила лыжников Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Александра Легкова.