12:50 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Иванова и Шаповалова отправили свои объяснения FIS по делу об отстранении

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Российская лыжница Юлия Иванова заявила, что вместе с Евгенией Шаповаловой отправили в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) объяснения по их отстранению от соревнований. Спортсменки были отстранены от всех турниров после второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

– Мы все отправили, ждем решения, – цитирует ТАСС Иванову.

Помимо Ивановой и Шаповаловой FIS отстранила лыжников Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Александра Легкова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3943377

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