Иван Алыпов: "Устюгов может бороться за победу в общем зачете Кубка мира"

Призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов после завершения "Тур де Ски" отметил, что лыжник Сергей Устюгов может претендовать не только на победу на отдельных этапах сезона. Сегодня россиянин выиграл многодневку, опередив норвежца Мартина Сундбю на 1 минуту и 2,9 секунды.

- Сергей сейчас находится в великолепной форме, - приводит "Р-Спорт" слова Алыпова. - И его победа закономерна и ожидаема. Конечно, мы все немного переживали, чуточку боялись, что ему будет тяжело на этой горе. А Сундбю сможет собраться и догнать его. Но наши опасения были напрасны - Сергей доказал, что на сегодняшний день он - самый сильный лыжник мира.

Наверное, без спадов обойтись трудно - где-то будут взлеты, а где-то и падения. Я думаю, что Сергей только набирает и становится действительно зрелым спортсменом. Настоящим мужчиной и человеком, который на протяжении всего сезона сможет поддерживать высокую спортивную форму. И действительно бороться за победу не только на отдельных этапах и "Турах", но и в общем зачете Кубка мира.