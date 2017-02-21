Иван Алыпов: "Дико, когда нет доказательств, но тебя все равно обвиняют"

Бронзовый призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов выразил мнение, что ВАДА – неправильная организация. Сегодня CAS оставил в силе временное отстранение от международных соревнований пяти российских лыжников – Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Евгения Белова и Александра Легкова.

Все они были отстранены FIS из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Россияне подали апелляцию на решение FIS, но она была отклонена, после чего спортсмены обратились в CAS. Сегодня стало известно, что CAS отклонил апелляцию пятерых российских лыжников с просьбой рассмотреть дело об их дисквалификации в ускоренном режиме и допустить их до соревнований.

– Такое решение в корне неправильно по отношению к спортсменам. Это дико, когда доказательств нет, но тебя уже в чем-то обвиняют. Я считаю, что ВАДА, скажем так, слегка неправильная организация. Они не признаю презумпцию невиновности. Вот, например, у моего отца – астма. И когда я жил у родителей, в принципе, офицеры ВАДА, прийдя ко мне на допинг-контроль, могли обнаружить запрещенные препараты отца – и без разбирательств дисквалифицировать меня. Это все равно, что ты идешь по улице с ножом в рюкзаке, а тебя останавливает полиция и обвиняет в попытке убийства. И сажают в тюрьму.

Думаю, внутренне наши ребята были готовы к такому решению, – продолжил Алыпов. – Но, тем не менее, это настоящий удар. Не знаю, чем закончится вся эта история, и будут ли они еще выступать, но в любом случае, у Легкова, Вылегжанина и Петухова есть медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Они добились в спорте практически всего. И такого отношения совершенно точно не заслуживают. (Владимир ИВАНОВ)