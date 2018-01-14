Ингемарсдоттер и Дальквист – победительницы командного спринта на этапе в Дрезден

Шведские лыжницы Ида Ингемарсдоттер и Майя Дальквист стали победительницами командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене. Они преодолели дистанцию за 13 минут 33,4 секунды.

Российсикие дуэты Елена Соболева – Полина Ковалева и Татьяна Алешина – Юлия Белорукова не смогли пробиться в финал.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт (С)

1. Швеция-2 (Ингемарсдоттер, Дальквист) – 13.33,4

2. Швеция-1 (Фальк, Ст. Нильссон)– отставание 0,1

3. США-1 (Сарджент, Колдуэл) – 0,2

4. Германия-1 (Кольб, Рингвальд) – 2,1

5. Словения-1 (Чебашек, Фабьян) – 4,4

6. Германия-2 (Хенниг, Шихо) – 4,6