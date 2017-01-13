Христоф Вишеманн: "Данные доклада Макларена не доказывают вину Легкова и Белова"

Адвокат Христоф Вишеманн, представляющий интересы лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, сообщил, что данные, опубликованные по итогам расследования независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, не доказывают вину россиян. Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014.

– С юридической точки зрения разговор получился непростым, – цитирует ТАСС Вишеманна. – Представители FIS повторили позицию, высказанную Маклареном в его докладе. Я не ставил задачу доказать, что в докладе Макларена неправда, поскольку это не моя работа давать оценку этому документу. Моя позиция заключалась в том, что документы, представленные в докладе, не доказывают персональную вину спортсменов.

В базе данных, опубликованной Маклареном, даже не указаны имена спортсменов, все документы закодированы. Нет никаких доказательств связи закодированной информации с конкретными спортсменами. Данные слишком путанные.

Для участия слушаний в Цюрихе прибыл Легков и его тренер Маркус Крамер, который, впрочем, не смог присутствовать на заседании. Евгений Белов присоединился к нам по видеоконференции из Москвы, как и председатель антидопинговой комиссии FIS Патрик Смис, который вышел на связь из Торонто. Это был спокойный и честный разговор, каждый из спортсменов получил возможность чистосердечно высказать свою точку зрения.