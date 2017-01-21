Харви выиграл индивидуальную гонку в Ульрисехамне, Седов - 9-й

Канадец Алекс Харви одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим стал швед Маркус Хельнер. Лучший из россиян - Петр Седов - стал девятым.

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Харви (Канада) - 32.46,2

2. Сундбю (Норвегия) - отставание 6,0

3. Хельнер (Швеция) - 14,3

4. Колонья (Швейцария) - 14,7

5. Сток (Норвегия) - 16,2

6. Масгрэйв (Великобритания) - 18,7...

9. СЕДОВ (Россия) - 33,9...

14. ТУРЫШЕВ (Россия) - 44,9...

22. ЛАРЬКОВ (Россия) - 59,7...

40. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 1.25,9...

50. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.45,1...

52. ЯПАРОВ (Россия) - 1.49,3