17:20 21 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Харви выиграл индивидуальную гонку в Ульрисехамне, Седов - 9-й

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Канадец Алекс Харви одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим стал швед Маркус Хельнер. Лучший из россиян - Петр Седов - стал девятым.

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Харви (Канада) - 32.46,2

2. Сундбю (Норвегия) - отставание 6,0

3. Хельнер (Швеция) - 14,3

4. Колонья (Швейцария) - 14,7

5. Сток (Норвегия) - 16,2

6. Масгрэйв (Великобритания) - 18,7...

9. СЕДОВ (Россия) - 33,9...

14. ТУРЫШЕВ (Россия) - 44,9...

22. ЛАРЬКОВ (Россия) - 59,7...

40. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 1.25,9...

50. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.45,1...

52. ЯПАРОВ (Россия) - 1.49,3

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КОММЕНТАРИИ (5)
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rusfed 2.0

Тем временем, Нортуг пробежал первую гонку спустя полтора месяца после соревнований в Лиллехаммере — коньковую «разделку» на 15 километров в рамках Кубка Норвегии. И занял там 26-е место, проиграв победителю, Рунгреену, минуту и 23 секунды

22:24 21 января

vitvk

Айртон-Чмока! Залезь на теннис,там твои любимые,как сказал американский комментатор,гориллы за мячиком бегают...

21:50 21 января

staerswimmer23

а Серёженька всех уделал на тур де Ски, а теперь даёт людям денежек подзаработать

17:53 21 января

IvS

Отдыхает. А ты чо подумал?

17:26 21 января

Айртон

А хде же Серёженька?))

17:24 21 января

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