Харви выиграл индивидуальную гонку в Ульрисехамне, Седов - 9-й

Канадец Алекс Харви одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим стал швед Маркус Хельнер. Лучший из россиян - Петр Седов - стал девятым.
Ульрисехамн (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Харви (Канада) - 32.46,2
2. Сундбю (Норвегия) - отставание 6,0
3. Хельнер (Швеция) - 14,3
4. Колонья (Швейцария) - 14,7
5. Сток (Норвегия) - 16,2
6. Масгрэйв (Великобритания) - 18,7...
9. СЕДОВ (Россия) - 33,9...
14. ТУРЫШЕВ (Россия) - 44,9...
22. ЛАРЬКОВ (Россия) - 59,7...
40. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 1.25,9...
50. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.45,1...
52. ЯПАРОВ (Россия) - 1.49,3
rusfed 2.0
Тем временем, Нортуг пробежал первую гонку спустя полтора месяца после соревнований в Лиллехаммере — коньковую «разделку» на 15 километров в рамках Кубка Норвегии. И занял там 26-е место, проиграв победителю, Рунгреену, минуту и 23 секунды
22:24 21 января
vitvk
Айртон-Чмока! Залезь на теннис,там твои любимые,как сказал американский комментатор,гориллы за мячиком бегают...
21:50 21 января
staerswimmer23
а Серёженька всех уделал на тур де Ски, а теперь даёт людям денежек подзаработать
17:53 21 января
IvS
Отдыхает. А ты чо подумал?
17:26 21 января
Айртон
А хде же Серёженька?))
17:24 21 января