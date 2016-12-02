Хальфварссон одержал победу в индивидуальном спринте в Лиллехаммере, Устюгов финишировал 7-м

Швед Калле Хальфварссон стал победителем индивидуального спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Второе место занял норвежец Эмиль Иверсен, а замкнул тройку еще один представитель Швеции Теодор Петерсон.
Лучшим среди россиян стал Сергей Устюгов, расположившийся в протоколе гонки на 7-й строчке.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Хальфварссон (Швеция) - 3.31,83
2. Э. Иверсен (Норвегия) - отставагие 0.12
3. Петерсон (Швеция) - 0.54
4. Нисканен (Финляндия) - 4.01
5. Йонссон (Швеция) - 41.96
6. Гольберг (Норвегия) - 1.57,20
7. УСТЮГОВ (Россия)
15. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия)
16. БЕССМЕРТНЫХ (Россия)
26. ЛАРЬКОВ (Россия)
46. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия)
55. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия)
81. ТУРЫШЕВ (Россия)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1845_32_0/