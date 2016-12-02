Хальфварссон одержал победу в индивидуальном спринте в Лиллехаммере, Устюгов финишировал 7-м

Швед Калле Хальфварссон стал победителем индивидуального спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Второе место занял норвежец Эмиль Иверсен, а замкнул тройку еще один представитель Швеции Теодор Петерсон.

Лучшим среди россиян стал Сергей Устюгов, расположившийся в протоколе гонки на 7-й строчке.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Хальфварссон (Швеция) - 3.31,83

2. Э. Иверсен (Норвегия) - отставагие 0.12

3. Петерсон (Швеция) - 0.54

4. Нисканен (Финляндия) - 4.01

5. Йонссон (Швеция) - 41.96

6. Гольберг (Норвегия) - 1.57,20

7. УСТЮГОВ (Россия)

15. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия)

16. БЕССМЕРТНЫХ (Россия)

26. ЛАРЬКОВ (Россия)

46. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия)

55. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия)

81. ТУРЫШЕВ (Россия)