Хальфварссон назвал возвращение Нортуга в сборную Норвегии рекламным ходом

Шведский лыжник Калле Хальфварссон заявил, что возвращение норвежца Петтера Нортуга в национальную сборную – это рекламный ход. По словам Хальварссона, последние результаты 32-летнего лыжника оставляют желать лучшего.

Ранее стало известно, что Нортуг попал в состав сборной Норвегии на предстоящий сезон-2018/19.

– Я, конечно рад, что Нортуг вернулся, хотя он и не заслужил места в норвежской сборной, – цитирует Aftonbladet Хальфварссона. – Но Петтер – это Петтер. Я понимаю, все думают о рекламе и тому подобном. Он важная персона в лыжном спорте. Лично я смотрю на это как на новый вызов. Это здорово – победить Петтера. На данный момент он является самым интересным соперником.

Очевидно, что его возвращение связано с маркетингом. Все видели, как Нортуг выступал в последние годы. Он не показал достаточных результатов, чтобы попасть в сборную. Но он самая большая звезда, хотя Клебо – лучший лыжник. Лично меня взволновала эта новость. Желаю ему снова показывать высокие результаты, потому что сейчас они плохие.