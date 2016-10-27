17:44 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Группа Крамера завершила сбор в Италии

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27 октября группа Маркуса Крамера завершила сбор в Валь Сеналесе (Италия). После короткого межсборья дома спортсмены отправятся на "первый снег" в Саариселькя (Финляндия), где примут участие в соревнованиях ФИС в период 18 - 20 ноября, сообщает официальный сайт федерации лыжных гонок России.

Состав группы Крамера: Александр Легков, Сергей Турышев, Антон Гафаров (ХМАО-Югра), Петр Седов (Московская область/Нижегородская область), Ермила Вокуева, Станислава Волженцева, Юлия Белорукова (Республика Коми), Наталья Непряева (Московская область/Тверская область), Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия), Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область), Юлия Чекалева (Вологодская область), Наталья Жукова (Республика Татарстан), Полина Кальсина (ХМАО-Югра)).

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3057.html

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