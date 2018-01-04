Глеб Ретивых: "Гонка в Оберстдорфе была опасна в плане сохранения здоровья"

Российский лыжник Глеб Ретивых считает, что погодные условия в Оберстдорфе во время этапа "Тур де Ски" угрожали здоровью участников. Спортсмен удивлен решением организаторов многодневки из года в год проводить этап соревнований в этом месте.

Победу в масс-старте на 15 километров свободным стилем одержал норвежец Эмиль Иверсен. Лучшим среди россиян был Алексей Виценко, занявший 27-е место. Сергей Устюгов стал - 28-м, а Глеб Ретивых - 48-м.

- Очень быстрая гонка была, но и очень много падений, сломанных палок, - цитирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФЛГР Ретивых. - И на самом деле сегодня была опасная гонка в плане сохранения здоровья, можно было получить травмы. Надеюсь, что в Италии не будет такой погоды. Рады, что уезжаем. Просто не могу понять, почему организаторы каждый раз проводят соревнования именно здесь. Один раз на моей памяти не было тут дождя. Каждый раз возникают проблемы с погодой.

Отметим, что 3 января из-за плохих погодных условий был отменен спринт, а масс-старт прошел под проливным дождем.