Глава FIS: "Я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспорта"

Президент FIS Жан-Франко Каспер отметил, что в среду организация проведет собрание с участием лыжников, подписавших письмо с требованием ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. На собрании FIS даст им гарантии продолжения борьбы с допингом.

– Мы дадим им необходимую информацию и гарантии того, что продолжим в том же духе, что и до настоящего момента (бороться с допингом), – цитирует ТАСС Каспера. – Мы должны объяснить им, что мы на правильном пути. Посмотрим, какие у них вопросы. Мы понимаем, что они настроены немного скептически, потому что (как им кажется) ничего не происходит.

Сам я, если быть честным, выступаю за максимально жесткие санкции в отношении всех тех, кто совершил ошибку. Но я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспорта. Мы делаем, что можем, то же самое делает и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), но, конечно, есть определенные границы того, как далеко можно зайти.

От допинга нельзя избавиться, но с ним можно бороться. Для меня допинг – это также вопрос ментальности: например, если на подиуме атлет, занявший второе место, верит в то, что он второй только потому, что первый что-то принял. До тех пор, пока такое понимание будет оставаться, ситуация продолжит быть сложной.