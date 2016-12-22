Глава FIS уверен: вопрос с переносом финала Кубка мира из Тюмени решится одним звонком

Президент FIS и член исполкома МОК Жан-Франко Каспер выразил уверенность, что финал Кубка мира сезона-2016/17 можно легко перенести из Тюмени, если понадобится необходимость. Соревнования должны пройти с 16 по 19 марта. Причиной может стать доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

- В России в этом году не так много важных соревнований, кроме финала Кубка мира, - цитирует Dagbladet Каспера. - Сперва нужно получить отчет Макларена и сделать определенные выводы. Нас интересуют не имена спортсменов, а причастность Федерации лыж России к жульничеству и манипуляциями с допинг-пробами в Сочи или Москве. Если будут доказательства, то будут обсуждаться санкции. Возможно, отмена стартов.

- У вас есть альтернатива, если этап из России будет перенесен?

- Да, не беспокойтесь. Мы можем сделать это хоть завтра. Один звонок - и все решено. Многие заинтересованы в в его проведении, проблемы нет, это же финал Кубка мира.