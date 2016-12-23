Глава FIS уверен: данные из отчета Макларена вредят чистоте спорта

Глава Международной федерации лыжных гонок (FIS) Жан Франко Каспер выразил надежду на совместное сотрудничество с Федерацией лыжных гонок России по решению допинговой проблемы. В отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждалось, что более 1000 спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.
- Данные из отчета Ричарда Макларена серьезно вредят чистоте спорта, и мы полны решимости принять все необходимые меры для наказаний за нарушения, - цитирует официальный сайт FIS Каспера. - Мы будем работать совместно с ФЛГР по реабилитации российских лыжников и рассчитываем на их желание очистить спорт.
Птицuk
В отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждалось, что более 1000 спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. ---------------------------- Хоть бы соображали что пишете... Как спортсмен может иметь отношение к манипуляциям? Он берет пробирку и идет в туалет, причём - под наблюдением офицера ВАДА! Всё, больше он к этой допинг пробе никакого отношения иметь просто не может!
16:55
Солист Мак
Хотите очистить спорт - гоните астматиков поганой метлой
15:29 23 декабря