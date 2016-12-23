Глава FIS уверен: данные из отчета Макларена вредят чистоте спорта

Глава Международной федерации лыжных гонок (FIS) Жан Франко Каспер выразил надежду на совместное сотрудничество с Федерацией лыжных гонок России по решению допинговой проблемы. В отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждалось, что более 1000 спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

- Данные из отчета Ричарда Макларена серьезно вредят чистоте спорта, и мы полны решимости принять все необходимые меры для наказаний за нарушения, - цитирует официальный сайт FIS Каспера. - Мы будем работать совместно с ФЛГР по реабилитации российских лыжников и рассчитываем на их желание очистить спорт.