Глава FIS считает, что Йохауг должна быть дисквалифицирована на четыре года, если ее вину докажут

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Жан-Франко Каспер считает, что олимпийская чемпионка 2010 года Тереза Йохауг может быть дисквалифицирована на четыре года. Норвежка была временно отстранена до 18 декабря, поскольку в ее организме в результате допинг-теста были обнаружены следы запрещенного вещества, которое, по словам норвежской стороны, случайно попало в ее организм с кремом для губ, прописанным врачом.

– Я был недоволен тем, что услышал, – цитирует Dagbladet Каспера. – Мы были в Лахте, давали пресс-конференцию, в этот момент один из репортеров поднял руку и выкрикнул, что Йохауг сдала положительный допинг-тест. В это время я как раз говорил о проблеме допинга. Было странно услышать такую новость в тот момент.

Сейчас Норвегия должна заниматься этим вопросом. FIS и ВАДА должны привлекаться, если видят, что сама страна не прилагает достаточных усилий для решения проблемы. Нам нужны факты. Официально нас проинформировали несколько дней назад. Но мы, конечно, следили за делом. У меня нет никаких доказательств. Только данные норвежской стороны. Но если она виновна, то должна быть дисквалифицирована на четыре года. Это обычное наказание. Тут вопросов нет. Она все может обжаловать в суде. Он обычно сокращает срок до двух или трех лет. Но это формальности.

Мазь для губ? Я не эксперт, но сомневаюсь, что вещество могло так попасть в организм. Но сомнения не важны. Нужны факты. В последнее время обсуждается много допинговых скандалов. Я надеюсь, что этот случай – совпадение. Потому что Норвегия всегда была страной с хорошим примером борьбы с допингом. Посмотрим на действия Норвегии в ближайшие два месяца. Если ее оправдают без обсуждения, то мы примем соответствующие меры. Если они смогут доказать, что она невиновна, будет прекрасно.