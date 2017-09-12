Глава FIS: "МОК может не завершить расследования по России до конца октября"

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер отметил, что расследование МОК по делу о допинговых обвинениях в отношении России проходит очень медленно. Отметим, что по итогам следствия будет вынесен вердикт относительно участия российской сборной в зимних Олимпийских играх-2018.

– Я не уверен, что их работа будет завершена к концу октября, – цитирует ТАСС Каспера. – Я слышал, что все протекает очень медленно. Мы оказываем давление на МОК и на эти комиссии, и они делают все возможное, но вы знаете, что судебные разбирательства очень сложны, особенно, когда речь идет о царапинах на пробирках и прочем. Но я уверен, что они проделают очень серьезную работу.

Что касается нашей федерации, то мы дисквалифицировали шестерых лыжников, спортивный арбитражный суд (CAS. – Прим. "СЭ") решил, что их дисквалификация будет автоматически снята после 31 октября.