Георгий Мнацаканов: "Я не давал интервью норвежскому каналу"

Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта Георгий Мнацаканов рассказал, как информация о том, что российские лыжники Александр Легков и Илья Черноусов употребляли лекарства от астмы, попала к норвежскому каналу NRK.

– Когда началась вся эта история с астмой, норвежские журналисты прислали нам в Ассоциацию список вопросов о том, кто из российских спортсменов употребляет соответствующие препараты, – сказал Мнацаканов. – Естественно, я все эти вопросы тут же переправил президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Она сказала: "Георгий, я тебя умоляю, у меня человек, который занимается международными делами, в отпуске, ты можешь эти вопросы перевести?" Ну, без проблем, я все перевел и скинул ей по почте.

– Что было потом?

– Она прислала мне ответы врачей всех команд: мужской, женской, спринтерской, врачей Легкова и Черноусова. И сказала: "Очень прошу, обобщи все это, переведи и отправь". Я спросил: "А вот тут-то что?". Она сказала отправить, с необходимыми пояснениями. Ну, я и отправил.

А дальше получилось так: у меня адрес электронной почты включает фамилию. Норвежцы, видимо, набрали эту фамилию в гугле и получили мою должность, и дали эту информацию со ссылкой на меня. А наша пресса, естественно, тут же кинулась это цитировать.

Хотя на самом деле я никому не давал никаких интервью, и вообще никогда в жизни их не даю, тем более по медицинским вопросам, где я совершенно некомпетентен. Эта информация была получена мною от президента федерации, одобрена ею и передана норвежцам по ее просьбе. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Генсек Ассоциации лыжных видов спорта России:

"Легков и Черноусов принимают препараты от астмы" //

Легков не комментирует слова Мнацаканова //

Елена Вяльбе: "Легкову и Черноусову поставили диагноз "астма"