Георгий Мнацаканов: "Я не давал интервью норвежскому каналу"

Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта Георгий Мнацаканов рассказал, как информация о том, что российские лыжники Александр Легков и Илья Черноусов употребляли лекарства от астмы, попала к норвежскому каналу NRK.
– Когда началась вся эта история с астмой, норвежские журналисты прислали нам в Ассоциацию список вопросов о том, кто из российских спортсменов употребляет соответствующие препараты, – сказал Мнацаканов. – Естественно, я все эти вопросы тут же переправил президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Она сказала: "Георгий, я тебя умоляю, у меня человек, который занимается международными делами, в отпуске, ты можешь эти вопросы перевести?" Ну, без проблем, я все перевел и скинул ей по почте.
– Что было потом?
– Она прислала мне ответы врачей всех команд: мужской, женской, спринтерской, врачей Легкова и Черноусова. И сказала: "Очень прошу, обобщи все это, переведи и отправь". Я спросил: "А вот тут-то что?". Она сказала отправить, с необходимыми пояснениями. Ну, я и отправил.
А дальше получилось так: у меня адрес электронной почты включает фамилию. Норвежцы, видимо, набрали эту фамилию в гугле и получили мою должность, и дали эту информацию со ссылкой на меня. А наша пресса, естественно, тут же кинулась это цитировать.
Хотя на самом деле я никому не давал никаких интервью, и вообще никогда в жизни их не даю, тем более по медицинским вопросам, где я совершенно некомпетентен. Эта информация была получена мною от президента федерации, одобрена ею и передана норвежцам по ее просьбе. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Генсек Ассоциации лыжных видов спорта России:
"Легков и Черноусов принимают препараты от астмы" //
Легков не комментирует слова Мнацаканова //
Елена Вяльбе: "Легкову и Черноусову поставили диагноз "астма"
igorvasilevich
Деньги и халява выше всего. Слова Медведева.
20:05
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мда... в этой стране не принято брать ответственность на себя. только деньги.
19:52
RW.irk
Andre_Saratov Ну что поделать, когда думать нечем, приходится гадать. Успехов в гадании))
19:29
Andre_Saratov
Вот читаю и гадаю, что смешнее. Объяснения как у Маши Шараповой, где человек развелся со своей женой, не поехал в отпуск на Мальдивы и потому не прочитал про мельдоний или сейчас. Все-таки Маша победила.
19:06
van der sar
И тут как тут..БА! Марьянчик!!! Любой бред-за ваши деньги!
18:45