Галина Кулакова: "На Параде Победы в Москве пробирали мурашки"

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова поделилась впечатлениями от Парада Победы на Красной площади в Москве, который она посетила впервые в своей жизни.

– Всегда смотрела парад по телевизору, а сегодня впервые увидела вживую, – сказала Кулакова. – Очень запомнилось, как маршировали солдаты и проезжала военная техника. Предстала вся мощь нашей страны – прямо мурашки пробирали. Наша страна должна быть мощной. Пускай не лезут. Правда, пробирал еще и холод, ноги замерзли. Ветер был очень сильным, немного капал дождь. Каждому на трибуне раздали плащи, и все равно пробирало.

– Встретили на мероприятиях других спортсменов?

– На торжественном обеде сидела за столом вместе с Лешей Немовым. Даже министра спорта (Павла Колобкова. – Прим. "СЭ") нашего не узнала, а он сидел рядом и не признался! Я же редко приезжаю в Москву, и ни разу с ним лично не встречалась.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Дома занимаюсь огородом и живностью. Четыре года не вставала на лыжи, надоели они мне. Даже лыжные ботинки неохота надевать.

Напомним, что 75-летняя лыжница из Удмуртии завоевала три золота на Олимпиаде в Саппоро-72 и еще одну медаль высшей пробы спустя четыре года в Инсбруке. (Евгений БЕЛОУСОВ)