ФЛГР: российские лыжники успешно выполнили летнюю программу подготовки к Играм

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил, что российские лыжники успешно реализовали весенне-летнюю программу подготовки к Олимпиаде-2018. 14 сентября состоялось очередное заседание президиума ФЛГР, на котором в первую очередь рассматривались вопросы, связанные с подготовкой к олимпийскому сезону.

- Вся программа летне-весеннего подготовительного периода полностью реализована, - цитирует ТАСС Крянина. - Есть, конечно, мелкие нюансы, связанные с недомогание отдельных спортсменов, но они картины не портят. Все тренировочные мероприятия, которые были запланированы, прошли в срок.

Как всегда у нас все проходит на высшем уровне, никаких проблем нет. Сами лыжники настроены очень серьезно работать, все понимают важность олимпийского сезона. Тренеры, смазчики также делают все от себя зависящее, чтобы на Олимпиаде команда выступила успешно. Результаты были достигнуты неплохие, тренеры не видят никаких отклонений от плана и удовлетворены тем, в какой форме находятся сейчас их спортсмены.