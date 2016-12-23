14:15 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ФЛГР отказалась от проведения финала Кубка мира-2017 в Тюмени

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Федерация лыжных гонок России приняла решение отказаться от проведения финала Кубка мира сезона-2016/17 в Тюмени. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи, также Россия осталась без этапа Кубка мира и молодежного чемпионата мира-2017 по биатлону и этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

"Федерация лыжных гонок России уже выразила FIS намерение вернуть себе доверие и подчеркнула приверженность к принципам чистого спорта. Первым шагом на этом пути стал отказ от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в марте 2017 года в Тюмени. FIS предоставит информацию о том, где пройдут соревнования, позднее", - говорится в заявлении на официальном сайте FIS.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ней утверждается, что более 1000 спортсменов якобы были причастны к допинговым махинациям.

Без бобслея и скелетона, коньков, биатлона и лыж. Что на очереди?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Evgenyi3063

да молодцы, хоть деньги сэкономим...а престиж мы себе победами завоюем.

14:46

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