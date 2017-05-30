ФЛГР не будет опротестовывать решение CAS по российским лыжникам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских лыжников опротестовываться не будет. Она добавила, что надеется на то, что запрет на выступления будет снят раньше заявленного срока.

Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова отстранены до 31 октября 2017 года.

– Совместно с адвокатами приняли решение, что никаких апелляций подавать не будем и дождемся либо 31 октября, либо возможен вариант, что до этого комиссия Освальда объявит, что нет доказательств, мы на такое тоже надеемся, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Думаю, что FIS тогда не будет ждать 31 октября и снимет санкции.

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