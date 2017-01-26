FIS вынесет отдельное решение по допинговым делам Вылегжанина и Петухова

Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет отдельное решение по делам четырех российских лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, в числе которых чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Вчера антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию олимпийского чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и Евгения Белова.
– Остальные четыре временно отстраненных спортсмена Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин также подали апелляции, которые в настоящее время рассматриваются, – приводит ТАСС текст сообщения, полученного в пресс-службе FIS. – Решения будут вынесены позже.
23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.
Елена Вяльбе: "Скорее всего, по четверым лыжникам решение будет таким же, как по Легкову и Белову"
mobile_actor
Дальше можно апелляцию в CAS подавать. Но это уже стоит денег.
20:32 26 января
staerswimmer23
можно подумать решение будет другим, чем у Белова и Легкова
17:15 26 января
савич
Поражает полное бездействие и трусость Вяльбе и чиновников от мин.спорта и НОКа России.Живут по принципу НАС Е... А МЫ МУЖАЕМ.
16:45 26 января
streletc1783
Vlаdimir.Всё верно.Добавлю что под подозрение попадут и те федерации кто необоснованно отстранял наших спортсменов ,кто отстранил легкоатлетов и параолимпийцев.Значит под подозрением всё Олимпийское движение.
16:07 26 января
Vlаdimir
FIS в тяжелом положении. Биатлонисты не сочли доклад Макларена содержащим доказательства. Если сейчас и FIS поставит под сомнение сведения, содержащиеся в докладе Макларена, то зародит подозрение что этот доклад обыкновенная ПИСАНИНА и велика вероятность, что и другие международные федерации на этот "документ" "положат". А значит под подозрение попадает и сама ВАДА. Вот FIS и буксует.
15:14 26 января