FIS вынесет отдельное решение по допинговым делам Вылегжанина и Петухова

Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет отдельное решение по делам четырех российских лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, в числе которых чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Вчера антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию олимпийского чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и Евгения Белова.

– Остальные четыре временно отстраненных спортсмена Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин также подали апелляции, которые в настоящее время рассматриваются, – приводит ТАСС текст сообщения, полученного в пресс-службе FIS. – Решения будут вынесены позже.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Елена Вяльбе: "Скорее всего, по четверым лыжникам решение будет таким же, как по Легкову и Белову"