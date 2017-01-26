14:55 26 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

FIS вынесет отдельное решение по допинговым делам Вылегжанина и Петухова

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Александр ЛЕГКОВ."Доказательств вины Легкова и Белова нет". Мнение адвоката спортсменов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет отдельное решение по делам четырех российских лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, в числе которых чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Вчера антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию олимпийского чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и Евгения Белова.

– Остальные четыре временно отстраненных спортсмена Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин также подали апелляции, которые в настоящее время рассматриваются, – приводит ТАСС текст сообщения, полученного в пресс-службе FIS. – Решения будут вынесены позже.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Елена Вяльбе: "Скорее всего, по четверым лыжникам решение будет таким же, как по Легкову и Белову"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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mobile_actor

Дальше можно апелляцию в CAS подавать. Но это уже стоит денег.

20:32 26 января

staerswimmer23

можно подумать решение будет другим, чем у Белова и Легкова

17:15 26 января

савич

Поражает полное бездействие и трусость Вяльбе и чиновников от мин.спорта и НОКа России.Живут по принципу НАС Е... А МЫ МУЖАЕМ.

16:45 26 января

streletc1783

Vlаdimir.Всё верно.Добавлю что под подозрение попадут и те федерации кто необоснованно отстранял наших спортсменов ,кто отстранил легкоатлетов и параолимпийцев.Значит под подозрением всё Олимпийское движение.

16:07 26 января

Vlаdimir

FIS в тяжелом положении. Биатлонисты не сочли доклад Макларена содержащим доказательства. Если сейчас и FIS поставит под сомнение сведения, содержащиеся в докладе Макларена, то зародит подозрение что этот доклад обыкновенная ПИСАНИНА и велика вероятность, что и другие международные федерации на этот "документ" "положат". А значит под подозрение попадает и сама ВАДА. Вот FIS и буксует.

15:14 26 января

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