FIS удовлетворена ужесточением наказания для Йохауг

Международная федерация лыжного спорта (FIS) довольна ужесточением наказания для олимпийской чемпионки 2010 года норвежки Терезы Йохауг за положительную допинг-пробу на клостебол. Изначально семикратная чемпионка мира была дисквалифицирована на 13 месяцев, но CAS удовлетворил жалобу FIS и увеличил срок отстранения до 18 месяцев, из-за чего Йохауг пропустит Олимпиаду-2018.

– FIS убеждена, что независимый суд имел возможность ознакомиться со всеми обстоятельствами дела и вынести беспристрастный вердикт, – говорится в заявлении организации. – Поэтому FIS и подала апелляцию в CAS. Это обеспечило справедливое решение для всех участников дела.