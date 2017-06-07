FIS требует увеличить дисквалификацию Йохауг до 16-20 месяцев

Криситиан Йорт, адвокат норвежской лыжницы Терезы Йохауг, сообщил, что международная федерация лыжных видов спорта (FIS) на слушаниях в CAS потребовала увеличить дисквалификацию спортсменки до 16-20 месяцев. В марте норвежка за нарушение антидопинговых правил отстранена на 13 месяцев Национальным антидопинговым агентством Норвегии.

- FIS считает, что срок дисквалификации должен быть продлен, - приводит NRK слова Йорта. - Говорилось о сроках между 16 и 20 месяцами. Мы считаем, что для этого нет оснований.

Напомним, в допинг-пробе Йохауг был найден клостебол. По словам спортсменки, препарат в ее организм попал через крем для губ, который она использовала по назначению врача команды. FIS не согласилась со сроком дисквалификации и обжаловала приговор в CAS.