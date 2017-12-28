FIS разрешила проводить соревнования в России в сезоне-2017/18

Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила проводить на территории России международные соревнования по лыжным видам спорта и сноуборду в сезоне-2017/18, сообщает официальный сайт организации. Ранее совет FIS также вынес предупреждение Ассоциации лыжных видов спорта России за допинговые нарушения, но не стал ее отстранять.

– Международные соревнования по лыжным видам спорта и сноуборду, заявленные в календаре FIS на сезон-2017/18, могут быть проведены в России согласно расписанию, – говорится в релизе организации.

В календаре нынешнего сезона запланированы этапы Кубка мира в Москве по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс (10-11 марта 2018 года) и по фристайлу в лыжной акробатике (6 января 2018 года), а также этап в дисциплине ски-кросс, который пройдет в Челябинской области с 2 по 4 марта.