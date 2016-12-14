FIS после доклада Макларена рассматривает разные меры, включая отстранение атлетов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) тесно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом (МОК) после выхода доклада Ричарда Макларена, чтобы принять необходимые меры, которые включают в себя возможность дисквалификаций спортсменов, информирует "Р-Спорт". Вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена была опубликована на прошлой неделе. В ней говорилось о том, что до тысячи спортсменов из России в 30 видах спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

– FIS изучила вторую часть доклада Макларена касательно обвинений о применении допинга в России, в частности, на Играх в Сочи, – говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта. - Ряду лыжников вменяется нарушение антидопинговых правил, связанных с манипуляцией с пробами с Олимпиады-2014. Случаи, произошедшие во время Игр, попадают под юрисдикцию МОК. FIS тесно сотрудничает с МОК, чтобы как можно скорее принять соответствующие меры, которые включают в себя возможность временных дисквалификаций. Из-за большого объема доказательной базы детали все еще находятся на рассмотрении.

FIS в равной степени шокирована и разочарована выводами доклада Макларена, поскольку это атака на целостность честного и чистого спорта, и FIS продолжит делать все, что в ее силах, чтобы обеспечить справедливые и равные условия для всех своих спортсменов, особенно учитывая, что лыжный сезон в полном разгаре.