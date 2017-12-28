FIS отстранила от соревнований всех российских лыжников, дисквалифицированных МОК

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований под своей эгидой всех 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, сообщает пресс-служба FIS. Решение о временном отстранении Никиты Крюкова, Натальи Матвеевой и Александра Бессмертных было принято 22 декабря.
Ранее 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Крюков, Матвеева и Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы. Позже FIS также не допустила лыжников до участия в соревнованиях под эгидой организации.
Сергей с Владивостока
и Все же снова. Легков через неделю после сочи выступил за рубежом, допинг пробы были чистые. За неделю допинг не может выйти из организма, это нереально. Мельдоний вон и через полгоджа обнаружисвали. и все же спрошу видимо риторический: когда нам продемонстрируют результаты тестирования "суперкоктейля" от шизика со справкой, который якобы утверждает что только однократно перед соревнованиями полоскнув рот (*даже не выпивая его!!!!!!!) уже можно значительно увеличить результаты? и почему нобелевку шизику до сих пор не дали "коктейль Родченкова". В его состав входят стероиды: тренболон, метенолон и оксандролон. Тренболон и метенолон выводятся из организма -4-5 месяцев, оксандролон - за 20-22 суток ВЗАДники или МОКовцы провели тестирование по срокам выводам из организма спортсменов этих веществ после приема"суперкоктейля? или нет ? Если да, то где бы ознакомиться с результатами то?
08:52
ЛокоМотив
из нейтралов до агентов чуть чуть осталось,тогда точно поедете
01:38
Zello
Ну тогда скажите, патриоты, за кого голосовать-то тогда? За Грубинина или за Собчак? А может за Мавроди, он вроде никогда никого не обманывал... Сложный выбор, не ошибиться бы, все-таки судьба всей страны от наших голосов зависит!
01:09
miker65
Вяльбе забыли еще отключить от лыж, хотя бы временно...
01:08
LemieuxMario
все правильно . с жульем допустим надо бороться)))
00:53
spetrov
...И только в этих ветках новые ники плодятся как грибы после дождя. :)
23:49 28 декабря
spetrov
ruslya, ты попробуй спортом заняться каким-нибудь. И поднять что-нибудь тяжелее своего куя. А потом мы на тебя посмотрим.
23:46 28 декабря
spetrov
...Вам, побежденным в судах, даже может быть знамя позволят пронести в конце. Под веселое улюлюканье со всех сторон. А может не позволят.
23:45 28 декабря
ruslya
очень любил в детстве лыжи смотреть...наши всегда побеждали- как сейчас помню фамилии- Сметанина,Егорова... Только всегда удивлялся.почему тети такие некрасивые,больше на дядь похожие?( ну а что взять было мне 7-8-9 лет...ну а теперь начинаю догадываться,почему...
23:44 28 декабря
spetrov
Но вы езжайте на Олимпиаду, езжайте.
23:42 28 декабря
nailsh78
КАК МИЛО
23:32 28 декабря
man_199rus
Гаттузо-черт дырявый... имейте ввиду
23:12 28 декабря
man_199rus
Унизили, ощипали и норм... волки сыты а зайцы пусть сосут лапы
23:07 28 декабря
man_199rus
Зрелище никто не отменял
23:05 28 декабря
man_199rus
Чтоб поддержать конкуренцию и интерес к виду спорта со стороны зрителей, а то бабла меньше получат
23:04 28 декабря
rrm1981
FINIX Потому что еще ничего не выиграл по большому счету.
23:02 28 декабря
FINIX
Интересно, почему они не трогают Устюгова?
23:01 28 декабря
rrm1981
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, я прошу прощения, а почему Вы считаете, что игры должны проходить без РФ? На мой взгляд, победа гораздо более ценна, когда добыта в противоборстве с сильным соперником, коим, несомненно, сборная РФ в зимних видах спорта является.
22:59 28 декабря
Бней Иегуда
11 - это уже система.) Надобно подумать над дисквалификацией всей федерации, наподобие лёгкой атлетики.)
22:53 28 декабря
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато чмо путин дал указ ехать!
22:47 28 декабря
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
СУПЕР!!!!!!!!!!!!! ООООООООООгромный привет трёхподбородочной "выльбе"......
22:47 28 декабря