22:25 28 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

FIS отстранила от соревнований всех российских лыжников, дисквалифицированных МОК

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований под своей эгидой всех 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, сообщает пресс-служба FIS. Решение о временном отстранении Никиты КрюковаНатальи Матвеевой и Александра Бессмертных было принято 22 декабря.

Ранее 11 российских лыжников (Александр ЛегковЕвгений БеловАлексей ПетуховМаксим ВылегжанинЕвгения ШаповаловаЮлия ИвановаАнастасия ДоценкоЮлия Чекалева, Крюков, Матвеева и Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы. Позже FIS также не допустила лыжников до участия в соревнованиях под эгидой организации.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (21)
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Сергей с Владивостока

и Все же снова. Легков через неделю после сочи выступил за рубежом, допинг пробы были чистые. За неделю допинг не может выйти из организма, это нереально. Мельдоний вон и через полгоджа обнаружисвали. и все же спрошу видимо риторический: когда нам продемонстрируют результаты тестирования "суперкоктейля" от шизика со справкой, который якобы утверждает что только однократно перед соревнованиями полоскнув рот (*даже не выпивая его!!!!!!!) уже можно значительно увеличить результаты? и почему нобелевку шизику до сих пор не дали "коктейль Родченкова". В его состав входят стероиды: тренболон, метенолон и оксандролон. Тренболон и метенолон выводятся из организма -4-5 месяцев, оксандролон - за 20-22 суток ВЗАДники или МОКовцы провели тестирование по срокам выводам из организма спортсменов этих веществ после приема"суперкоктейля? или нет ? Если да, то где бы ознакомиться с результатами то?

08:52

ЛокоМотив

из нейтралов до агентов чуть чуть осталось,тогда точно поедете

01:38

Zello

Ну тогда скажите, патриоты, за кого голосовать-то тогда? За Грубинина или за Собчак? А может за Мавроди, он вроде никогда никого не обманывал... Сложный выбор, не ошибиться бы, все-таки судьба всей страны от наших голосов зависит!

01:09

miker65

Вяльбе забыли еще отключить от лыж, хотя бы временно...

01:08

LemieuxMario

все правильно . с жульем допустим надо бороться)))

00:53

spetrov

...И только в этих ветках новые ники плодятся как грибы после дождя. :)

23:49 28 декабря

spetrov

ruslya, ты попробуй спортом заняться каким-нибудь. И поднять что-нибудь тяжелее своего куя. А потом мы на тебя посмотрим.

23:46 28 декабря

spetrov

...Вам, побежденным в судах, даже может быть знамя позволят пронести в конце. Под веселое улюлюканье со всех сторон. А может не позволят.

23:45 28 декабря

ruslya

очень любил в детстве лыжи смотреть...наши всегда побеждали- как сейчас помню фамилии- Сметанина,Егорова... Только всегда удивлялся.почему тети такие некрасивые,больше на дядь похожие?( ну а что взять было мне 7-8-9 лет...ну а теперь начинаю догадываться,почему...

23:44 28 декабря

spetrov

Но вы езжайте на Олимпиаду, езжайте.

23:42 28 декабря

nailsh78

КАК МИЛО

23:32 28 декабря

man_199rus

Гаттузо-черт дырявый... имейте ввиду

23:12 28 декабря

man_199rus

Унизили, ощипали и норм... волки сыты а зайцы пусть сосут лапы

23:07 28 декабря

man_199rus

Зрелище никто не отменял

23:05 28 декабря

man_199rus

Чтоб поддержать конкуренцию и интерес к виду спорта со стороны зрителей, а то бабла меньше получат

23:04 28 декабря

rrm1981

FINIX Потому что еще ничего не выиграл по большому счету.

23:02 28 декабря

FINIX

Интересно, почему они не трогают Устюгова?

23:01 28 декабря

rrm1981

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, я прошу прощения, а почему Вы считаете, что игры должны проходить без РФ? На мой взгляд, победа гораздо более ценна, когда добыта в противоборстве с сильным соперником, коим, несомненно, сборная РФ в зимних видах спорта является.

22:59 28 декабря

Бней Иегуда

11 - это уже система.) Надобно подумать над дисквалификацией всей федерации, наподобие лёгкой атлетики.)

22:53 28 декабря

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Зато чмо путин дал указ ехать!

22:47 28 декабря

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

СУПЕР!!!!!!!!!!!!! ООООООООООгромный привет трёхподбородочной "выльбе"......

22:47 28 декабря