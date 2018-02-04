FIS отрицает наличие сотен подозрительных допинг-проб лыжников

Генеральный секретарь Международной федерации лыж (FIS) Сара Льюис отрицает обвинения британского издания The Sunday Times в отношении большой группы лыжников. По данным СМИ, 290 лыжников избежали дисквалификации, несмотря на аномальные результаты анализов крови.

- В ответ на обвинения The Sunday Times FIS категорически отрицает, что большое количество лыжников участвуют в Олимпиаде, несмотря на аномальные результаты анализов крови, - цитирует Inside the Games Сару Льюис. - FIS стремится очистить спорт от допинга и защищает права чистых спортсменов. Мы тесно сотрудничаем с ВАДА и МОК на Олимпиаде и в различных антидопинговых мероприятиях.

Подозрительные анализы принадлежат спортсменам, которые с 2001 по 2010 год завоевали около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира. Из них 91 медаль – золотые. Многие спортсмены из полученной базы данных до сих пор выступают на соревнованиях.

Как пишет издание, спортсмены в основном прибегали к двум типам нарушений (в 254 случаях) - инъекциям эритропоэтина или переливанию собственной крови, сданной ранее. При этом Россия лидирует по количеству лыжников с аномальными показателями – 34 процента.