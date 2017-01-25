FIS опубликовала решение по Легкову и Белову

FIS опубликовала решение по временно отстраненным российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову. Ранее адвокат Легкова Кристоф Вишеман сообщил, что FIS продлил временную дисквалификацию российских спортсменов до неопределенной даты.
"Шесть российских лыжников – Александр Легков, Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин были временно отстранены 22 декабря после того, как в отчете независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена были сделаны предположения о нарушениях анти-допинговых правил во время Олимпийских игр-2014 в Сочи.
Спортсмены и Федерация лыжного спорта России были в должное время оповещены о дисциплинарном производстве и дальнейших расследованиях МОК и о наложении временной дисквалификации со стороны FIS. Получив оповещение, спортсмены оспорили временное отстранение.
Антидопинговый комитет FIS, заслушав позиции Евгения Белова, Александра Легкова и FIS, сегодня, 25 января 2017 года большинством голосов постановил не менять свое изначально решение и признать обоснованной временное отстранение Евгения Белова и Александра Легкова и держать его в силе до дальнейших распоряжений. Как результат – вышеупомянутые спортсмены не могут принимать участия ни в каких соревнованиях и не могут участвовать в делах национальной сборной.
Решение антидопингового комитета может быть оспорено только в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в соответствии с правилами апелляции CAS. Время на подачу апелляции – 21 день.
Другие четыре отстраненных спортсмена – Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин – тоже подали апелляции, которые на данный момент обрабатываются. Решения по ним будут приняты позднее", – говорится в пресс-релизе FIS.
Yury1
С.уки. Не хотят Легкова до чемпионата мира допускать.
11:49 26 января
Vlаdimir
Слов (цензурных) нет. Причин для отстранения НЕТ лишь писулька сумасшедшего, злобного канадца.
23:32 25 января