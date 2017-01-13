FIS огласит решение по делу Легкова и Белова на следующей неделе

Завершились слушания Международной федерации лыжных гонок (FIS) по делу временно отстраненных лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, сообщает официальный сайт ФЛГР. Итоговое решение со стороны федерации будет вынесено на следующей неделе. Слушания проходили в закрытом режиме.

Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. В их число вошли Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Легков и Белов пытались оспорить это решение перед стартом многодневки "Тур де Ски", но получили отказ.

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