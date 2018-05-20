FIS может сократить квоты для стран, где часто нарушались антидопинговые правила

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает возможность сокращения квот для сборных из стран, где часты нарушения антидопинговых правил. Как сообщает Inside the Games, федерация планирует ввести соответствующие правила в отношении этапов Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Предполагается, что FIS в этих действиях последует примеру Международной федерации тяжелой атлетики, которая ранее начала сокращать квоты странам, имеющим частые нарушения антидопинговых правил.

Совет FIS одобрил создание системы, которая будет следить за этическими вопросами и защитой порядочности в спорте. Системе будет помогать горячая линия для осведомителей, бюро по этике и доступ к различным расследованиям.