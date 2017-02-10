21:55 10 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

FIS и ВАДА могут потребовать увеличения срока дисквалификации для Йохауг

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Член правления FIS Мартти Ууситало сообщил, что федерация, скорее всего, обжалует срок дисквалификации Терезы Йохауг. Сегодня Национальный олимпийский комитет Норвегии отстранил лыжницу на 13 месяцев из-за положительной допинг-пробы на клостебол. По словам Ууситало, апелляцию подаст FIS или ВАДА, но возможна и совместная жалоба 

- Дисквалификация на 13 месяцев не соответствует правилам ВАДА или CAS, - цитирует tv2.no чиновника. 

По его мнению, срок дисквалификации должен составлять стандартные два года.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

а как же понять и простить)

22:37 10 февраля

rusfed 2.0

Мартти Ууситало? У финнов старые счеты с норвежцами - долги нужно возвращать )

22:22 10 февраля

Один человек

8 лет!

22:16 10 февраля

нет желтухе!

норвегам можно, все промолчат.

22:03 10 февраля

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