FIS и ВАДА могут потребовать увеличения срока дисквалификации для Йохауг

Член правления FIS Мартти Ууситало сообщил, что федерация, скорее всего, обжалует срок дисквалификации Терезы Йохауг. Сегодня Национальный олимпийский комитет Норвегии отстранил лыжницу на 13 месяцев из-за положительной допинг-пробы на клостебол. По словам Ууситало, апелляцию подаст FIS или ВАДА, но возможна и совместная жалоба
- Дисквалификация на 13 месяцев не соответствует правилам ВАДА или CAS, - цитирует tv2.no чиновника.
По его мнению, срок дисквалификации должен составлять стандартные два года.
shpasic
а как же понять и простить)
22:37 10 февраля
rusfed 2.0
Мартти Ууситало? У финнов старые счеты с норвежцами - долги нужно возвращать )
22:22 10 февраля
Один человек
8 лет!
22:16 10 февраля
нет желтухе!
норвегам можно, все промолчат.
22:03 10 февраля