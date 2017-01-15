Финальный этап Кубка мира перенесен из Тюмени в Квебек

Финальный этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени с 16 по 19 марта, пройдет в Квебеке. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее FIS сообщила о переносе соревнований из Тюмени, после чего Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) заявила об отказе от проведения финального этапа Кубка мира. Отметим, что на проведение тюменского этапа Кубка мира также претендовал шведский Эстерсунд.

9 декабря независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинговой проблеме в России, после чего Тюмень и город Псковской области Остров лишились права проведения этапа Кубка мира по биатлону и юношеского чемпионата мира соответственно.