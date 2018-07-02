Федеральный суд Швейцарии подтвердил, что МОК подал апелляцию по делу Легкова

Международный олимпийский комитет (МОК) оспорит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского лыжника Александра Легкова в Федеральном суде Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

МОК подал апелляцию 28 июня. Ранее российский спортсмен выиграл дело в CAS, после чего Международный олимпийский комитет вернул ему золотую и серебряную медали Олимпиады-2014 в Сочи.

До этого спортсмен был лишен олимпийских наград за нарушение антидопинговых правил, однако в CAS сочли доказательства недостаточными.